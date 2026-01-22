Démonstration de poêle de masse Arelaune-en-Seine

Démonstration de poêle de masse

Saint-Nicolas-de-Bliquetuit Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Pour sa saison 2025-2026, l’Ethnothèque propose d’envisager l’arbre têtard taillé dans une nouvelle dimension purement domestique en inventant et réinventant l’arbre têtard jardiné.

L’Ethnothèque vous propose un itinéraire technique depuis la plantation jusqu’à la production de bois, notamment de chauffage, pour redonner une place à cet arbre sous une forme innovante au sein de nos villages et jardins.

Les poêles de masse sont un mode de chauffage atypique, peu connus et d’une efficacité redoutable. Conçus pour emmagasiner la chaleur et la restituer lentement, ils sont une solution de chauffage innovante et écologique. Ils consomment peu de bois et constituent donc une alternative intéressante à nos modes de chauffages énergivores. Les petites sections fournies par des arbres jardinés peuvent alors tout à fait convenir à l’alimentation de poêles de masses. Pour repenser nos modes de chauffage, l’Ethnothèque vous propose de venir découvrir le fonctionnement d’un poêle de masse chez un habitant du parc.

Lors de cette visite, vous pourrez observer de près comment ces poêles sont construits, comment ils fonctionnent et quels sont leurs avantages en termes d’efficacité énergétique et de respect de l’environnement. .

+33 2 35 37 23 16

