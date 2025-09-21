Démonstration de pose de torchis pour les JEP 2025 Saumont-la-Poterie
Démonstration de pose de torchis pour les JEP 2025 Saumont-la-Poterie dimanche 21 septembre 2025.
Démonstration de pose de torchis pour les JEP 2025
Rue de l’église Saumont-la-Poterie Seine-Maritime
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-21
Installation de maquettes de colombage, façade coté rue, pour effectuer une démonstration de pose de torchis
En 2003, avec MPF, il y a eu une démonstration sur un pan de bois, du pressoir .
Rue de l’église Saumont-la-Poterie 76440 Seine-Maritime Normandie abd10@wanadoo.fr
