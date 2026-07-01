Démonstration de poterie, Atelier de poterie Linterremade, Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Informations pratiques

Démonstration de poterie 19 et 20 septembre Atelier de poterie Linterremade Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture de l’atelier de poterie de Linterremade avec espace boutique et démonstration de savoir faire

Atelier de poterie Linterremade 374 route de l’estuaire, Saint-Sulpice-de-Grimbouville Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27210 Eure Normandie 06 62 13 57 61 http://LinTerreMade.com https://www.facebook.com/share/1BrvD636PX/ La chaumière de Saint-Sulpice-de-Grimbouville, actuellement occupée par l’atelier de poterie Linterremade, est une maison typiquement normande avec une vue plongeante sur le marais préservé de la Risle. Parking à proximité, accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Ouverture de l’atelier de poterie de Linterremade avec espace boutique et démonstration de savoir faire

©severine coraichon