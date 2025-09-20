Démonstration de réalisation d’un vitrail Église Notre-Dame Saint-Clair-sur-Epte

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Nathalie Coutelle, artiste vitrailliste, et un groupe de jeunes vitraillistes en herbe, réaliseront un petit vitrail de A à Z en 4 heures. Venez découvrir les différentes étapes de cette réalisation en direct et percevoir la complexité et la précision nécessaire à la création d’un vitrail.

Église Notre-Dame 3 place Rollon 95770 Saint-Clair-sur-Epte Saint-Clair-sur-Epte 95770 Val-d’Oise Île-de-France

Philippe MAURIRAS – Association La Feuille Saint-Clairoise