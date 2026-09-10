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Démonstration de rémoulage à l’ancienne, Ferme de Montalibord, Vescours

dimanche 20 septembre 2026 · Ferme de Montalibord · Vescours

Démonstration de rémoulage à l’ancienne, Ferme de Montalibord, Vescours

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ferme de Montalibord
Adresse
482 chemin de montalibord 01560 Vescours
Ville
01560 Vescours
Département
Ain

Démonstration de rémoulage à l’ancienne Dimanche 20 septembre, 10h00 Ferme de Montalibord Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstration de rémoulage à l’ancienne et aperçu des vestiges du Moulin de Montalibord

Ferme de Montalibord 482 chemin de montalibord 01560 Vescours Vescours 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Démonstration de rémoulage à l’ancienne et aperçu des vestiges du Moulin de Montalibord

© Agnès Pont

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