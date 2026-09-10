AGENDA · Vescours
Démonstration de rémoulage à l’ancienne, Ferme de Montalibord, Vescours
dimanche 20 septembre 2026 · Ferme de Montalibord · Vescours
Informations pratiques
Démonstration de rémoulage à l’ancienne Dimanche 20 septembre, 10h00 Ferme de Montalibord Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Démonstration de rémoulage à l’ancienne et aperçu des vestiges du Moulin de Montalibord
Ferme de Montalibord 482 chemin de montalibord 01560 Vescours Vescours 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Démonstration de rémoulage à l’ancienne et aperçu des vestiges du Moulin de Montalibord
© Agnès Pont
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