Démonstration de rémoulage à l’ancienne, Ferme de Montalibord, Vescours

Informations pratiques

Démonstration de rémoulage à l’ancienne Dimanche 20 septembre, 10h00 Ferme de Montalibord Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstration de rémoulage à l’ancienne et aperçu des vestiges du Moulin de Montalibord

Ferme de Montalibord 482 chemin de montalibord 01560 Vescours Vescours 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Démonstration de rémoulage à l’ancienne et aperçu des vestiges du Moulin de Montalibord

© Agnès Pont