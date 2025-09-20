Démonstration de rénovation et création de vitraux Eglise de Vanclans Les Premiers Sapins

Démonstration de rénovation et création de vitraux Samedi 20 septembre, 09h30 Eglise de Vanclans Doubs

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la technique de rénovation et de création de vitraux avec Sophie Desseigne, artisane vitrailliste de la commune des Premiers Sapins.

Eglise de Vanclans rue de l’eglise, 25580 LES PREMIERS SAPINS Les Premiers Sapins 25580 Vanclans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03.81.60.04.06 http://www.lespremierssapins.fr

© Sophie Desseigne