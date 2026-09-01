Démonstration de restauration d’oeuvres d’art Église Saint-Seurin Rions
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Seurin · Rions
Informations pratiques
Rions
Démonstration de restauration d’oeuvres d’art
Église Saint-Seurin Rue de Lavidon Rions Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Mélina Gervais, restauratrice d’œuvres d’art, proposera une démonstration de son savoir-faire autour de la restauration de peintures. .
Église Saint-Seurin Rue de Lavidon Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 76 07 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Démonstration de restauration d’oeuvres d’art
L’événement Démonstration de restauration d’oeuvres d’art Rions a été mis à jour le 2026-09-10 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Rions (Gironde)
- Visite commentée des tours et de l’église Saint-Seurin Rions 18 septembre 2026
- Marché nocturne et gourmand Rions 18 septembre 2026
- Exposition dans la Tour du Lhyan : images stéréoscopiques Tour du Lhyan Rions 19 septembre 2026
- Atelier : invitation au dessin Echoppe de marchand Rions 19 septembre 2026
- Démonstration de restauration d’œuvres d’art, Église Saint-Seurin-de-Rions, Rions 19 septembre 2026