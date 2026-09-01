Démonstration de restauration d’oeuvres d’art Église Saint-Seurin Rions

Informations pratiques

Rions

Démonstration de restauration d’oeuvres d’art

Église Saint-Seurin Rue de Lavidon Rions Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Mélina Gervais, restauratrice d’œuvres d’art, proposera une démonstration de son savoir-faire autour de la restauration de peintures. .

Église Saint-Seurin Rue de Lavidon Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 76 07 02

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English : Démonstration de restauration d’oeuvres d’art

L’événement Démonstration de restauration d’oeuvres d’art Rions a été mis à jour le 2026-09-10 par La Gironde du Sud