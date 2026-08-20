Démonstration de rhabillage des meules, Moulin-musée de Ménetreuil, Ménetreuil

Informations pratiques

Démonstration de rhabillage des meules Dimanche 20 septembre, 14h00 Moulin-musée de Ménetreuil Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les meuniers font revivre le moulin !

Assistez à la mise en marche du moulin et découvrez toute la puissance de l’eau au service de la fabrication de la farine. Des meuniers passionnés vous feront également découvrir le rhabillage des meules, une opération délicate qui consiste à retailler les rainures des pierres afin de garantir une mouture de qualité.

Moulin-musée de Ménetreuil 25 route de Montjay, 71470 Ménetreuil Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 http://ecomusee-de-la-bresse.com https://www.facebook.com/ecomusee.bressebourguignonne Situé face à une île à la confluence de la Sâne vive et la Sâne morte, le moulin-musée de Ménetreuil a été choisi pour accueillir la Maison de l’eau, élément omniprésent en Bresse avec ses rivières et ses étangs. Découvrir le moulin, c’est non seulement découvrir des techniques et une industrie, mais c’est aussi aller à la rencontre de l’histoire, des hommes, de l’espace social, culturel et naturel dans lequel il s’inscrit.

Les meuniers font revivre le moulin

©Q Danel