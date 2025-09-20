Démonstration de savoir-faire La Monnaie de Paris Paris

Démonstration de savoir-faire La Monnaie de Paris Paris samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez observer un artisan d’art au travail et posez-lui vos questions !

Au cœur du Musée, dans la grande salle de la Manufacture, une démonstration des savoir-faire de la Monnaie de Paris vous permet de découvrir les différentes étapes de la fabrication des monnaies et médailles.

La Monnaie de Paris 11 Quai de Conti, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France Jusqu'au début du XVIIIe siècle, la frappe des monnaies se faisait sur la rive droite de la Seine. L'hôtel fut conçu en 1767 par l'architecte Jacques-Denis Antoine. Il comporte deux parties, l'une publique, l'autre industrielle. Fermé le lundi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

© Monnaie de Paris | Younh-Ah KIM