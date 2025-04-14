Démonstration de savoir-faire : l’art de l’assemblage du bois Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Démonstration de savoir-faire : l’art de l’assemblage du bois Jeudi 12 février 2026, 14h30 Musée départemental du compagnonnage Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-12T14:30:00+01:00 – 2026-02-12T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-12T14:30:00+01:00 – 2026-02-12T16:30:00+01:00

Découvrez en direct les gestes précis d’un compagnon charpentier à l’œuvre : choix du bois, traçage, assemblage traditionnel… Une démonstration commentée pour plonger au cœur d’un savoir-faire transmis depuis des générations.

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre Francois Guillon, 71570 Romanèche-Thorins, France Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385352202 https://www.musee-compagnonnage71.fr [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.musee-compagnonnage71.fr/evenements.html »}] Collections de l’école La Charpente, l’Escalier, la Menuiserie et la Coupe de pierre, fréquentée par des élèves qui venaient de toute la France et de l’étranger. Souvenirs et nombreux chefs d’œuvre de cette école. Évocation de l’histoire du Compagnonnage à travers l’importante collection iconographique de la Collection P. F Guillon.

Découvrez en direct les gestes précis d’un compagnon charpentier à l’œuvre : choix du bois, traçage, assemblage traditionnel… Une démonstration commentée pour plonger au cœur d’un savoir-faire des…

© musée compagnonnage 71