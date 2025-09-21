Démonstration de savoir-faire par l’entreprise Arcams Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’entreprise Arcams, Atelier de Restauration et Conservation d’Art Mural et Structures polychromes, présentera la nature de ses interventions pour la restauration des décors peints de la cathédrale Saint-Vincent. Elle montrera certaines des techniques qu’elle a employées. Venez découvrir l’art de la restaura tion des peintures murales et décors peints à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Place du Cloître, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Le cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent est le seul cloître attenant à une cathédrale conservé de Bourgogne-Franche-Comté. Ses murs périphériques ont pu être datés des environs de l’an mil, ce qui le rend encore plus exceptionnel. Trois ailes avec baies à arcatures trilobées datent du XIVe siècle et ont été voûtées d’ogives au XVe siècle. L’aile nord est une restitution contemporaine d’une galerie disparue au XIXe siècle. Dans l’esprit des chapiteaux médiévaux et du XIXe siècle existants, elle est ornée de sculptures sur chapiteaux en pierre de Saint-Marc (calcaire de Bourgogne) réalisés par la sculptrice Laëtitia de Bazelaire évoquant les animaux, les vertus, ou encore les cinq sens.

