démonstration de scierie mobile avec Pieter Dely Château d’Esquelbecq Esquelbecq

démonstration de scierie mobile avec Pieter Dely 20 et 21 septembre Château d’Esquelbecq Nord

10€ gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fenêtres sur le passé, pont vers l’avenir au château d’Esquelbecq

20 & 21 septembre 2025

Le temps d’un week-end, le château d’Esquelbecq vous ouvre ses portes pour célébrer la 8e édition de sa participation aux Journées Européennes du Patrimoine, sur le thème du patrimoine architectural.

Après 7 années de travaux prioritaires, un nouveau chantier s’ouvre sous vos yeux, symbolisé par la pose d’un pont restitué dans le parc. Une manière concrète de découvrir les coulisses d’un site en pleine renaissance, au cœur de la Flandre française.

Animation phare : la scierie mobile de Pieter Dely

Tout le week-end, assistez à une démonstration spectaculaire de sciage de bois avec la scierie mobile de Pieter Dely l’artisan ayant conçu et réalisé le nouveau pont. Grumes, sciage, copeaux : l’univers du chantier s’anime sous vos yeux pour vous faire revivre les gestes d’autrefois et comprendre les matériaux utilisés dans la restauration du château. Une expérience vivante et pédagogique, idéale pour petits et grands.

Exposition : Vie de chantier, Vie de château

« L’avenir est une porte, le passé en est la clé » – Victor Hugo

Château d’Esquelbecq 10 place Bergerot – 59470 Esquelbecq Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France 06 73 44 06 66 http://www.chateau-esquelbecq.com https://www.facebook.com/chateaudesquelbecq A 60 km au nord de Lille, au coeur des Hauts de Flandre, le Château d’Esquelbecq est l’un des derniers joyaux flamands. Ses douves, ses tours, son colombier du XVIIe siècle et surtout ses jardins flamands Renaissance font de cette propriété un site d’exception, classé Monument historique.

