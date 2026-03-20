Démonstration de sculpture sur bois

Parc du Châtenet Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre du Printemps de la Culture, organisé par la commune palaisienne, venez découvrir la sculpture sur bois et tous les rouages de fabrication et de création, en présence de l’artisan Vincent Ratinaud.

Informations complémentaires auprès du service animation. .

Parc du Châtenet Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 26 animations@lepalaissurvienne.fr

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English : Démonstration de sculpture sur bois

L’événement Démonstration de sculpture sur bois Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole