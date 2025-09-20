Démonstration de Sumi-é Médiathèque les Silos Chaumont

Démonstration de Sumi-é Samedi 20 septembre, 09h30 Médiathèque les Silos Haute-Marne

Le hall d’exposition est situé au rez-de-chaussée.

Noriko Koma, artiste et professeure de peinture japonaise traditionnelle au sein de la structure Espace Japon à Paris, formée à Tokyo auprès du maître Ikuo Hirayama, vous propose tout au long de la matinée des démonstrations de création de Sumi-é, cette peinture délicate à l’encre de Chine réalisée sur de longues feuilles de papier.

Par Noriko Koma, artiste peintre japonaise.

Médiathèque les Silos 7-9 avenue du Maréchal Foch, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 86 http://htpps://silos.ville-chaumont.fr https://www.ville-chaumont.fr/sepanouir/saisons-culturelles/mediatheque-les-silos/ Installée dans un ancien silo à grains réhabilité, la médiathèque Les Silos est un exemple emblématique du patrimoine industriel du XXᵉ siècle. Ce bâtiment atypique, labellisé « Patrimoine du XXᵉ siècle », allie architecture des années 1930 et design contemporain. Il abrite une riche collection documentaire, dont la prestigieuse collection Dutailly, dédiée aux arts graphiques et aux estampes japonaises. Les Silos témoignent également de l’identité de Chaumont, « Ville du graphisme », en accueillant des fonds patrimoniaux uniques, des espaces numériques et des expositions autour du livre, de l’image et de la typographie. 2 parkings à votre disposition devant le bâtiment. Gare à proximité.

© KOMA