Démonstration de taille Cernay

Démonstration de taille

Rue Sandoz Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Une démonstration pratique pour comprendre la taille de formation des arbres fruitiers hautes tiges en deuxième année et apprendre les gestes essentiels pour leur bon développement.

Une démonstration dédiée à la taille de formation des arbres fruitiers hautes tiges en deuxième année. Elle permet d’apprendre les gestes essentiels et de mieux comprendre l’équilibre et la structure de l’arbre pour favoriser sa croissance future. .

Rue Sandoz Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est

English :

A practical demonstration to help you understand training pruning for second-year tall fruit trees and learn the essential gestures for their proper development.

