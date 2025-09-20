Démonstration de taille de pierre à l’église Saint Pierre de Flers Bourg. Église Saint-Pierre de Flers-Bourg Villeneuve-d’Ascq

Démonstration de taille de pierre à l’église Saint Pierre de Flers Bourg. Samedi 20 septembre, 09h00 Église Saint-Pierre de Flers-Bourg Nord

Gratuit – Sans inscription

Samedi 20 septembre de 9h à 12h, venez admirer le travail minutieux de taille de pierre pour la restauration de l’église Saint Pierre de Flers Bourg.

Démonstration participative de taille de pierre et présentation du travail sur la restauration des maçonneries de l’église par l’entreprise Léon Noël.

Rendez-vous au pied du clocher.

Plus d’infos sur le travail de restauration de l’église Saint Pierre :

https://www.villeneuvedascq.fr/chantier-de-restauration-de-leglise-saint-pierre-de-flers-bourg

Église Saint-Pierre de Flers-Bourg Rue Jeanne d'Arc, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Ville de Villeneuve d’Ascq