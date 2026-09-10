Démonstration de taille de pierre, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

Démonstration de taille de pierre 19 et 20 septembre Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Un savoir-faire indipensable

Suite à la mise au jour des structures bâties, l’association les Amis du vieux château de Brie-Comte-Robert a établi un programme de restauration et de mise en valeur du site.

Depuis près de 30 ans, des bénévoles sont formés à la taille de pierre et restaurent le château.

La taille de pierre est le premier maillon indispensable pour redonner vie à cet édifice daté de 1160. Les membres de l’association appliquent ce qui a été décidé avec l’architecte en chef des monuments historiques.

Découvrez lors d’échanges avec nos tailleurs de pierre les enjeux auxquels ils sont confrontés pour restaurer le château.

Informations pratiques :

Lieu : sous la loge dans la cour du château

Horaires: Samedi et dimanche de 14h30 à 19h

N’hésitez pas à poser des questions !

Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Rue du Chateau, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164056331 http://amisduvieuxchateau.org Construit à la fin du XIIe siècle par Robert Ier de Dreux, frère du roi Louis VII, son originalité réside principalement dans son architecture, novatrice pour l’époque. Il est connu notamment pour avoir appartenu à la reine Jeanne d’Évreux, épouse de Charles IV le Bel, de 1319 à 1370. Propriété communale depuis 1923, il fait l’objet d’un programme de remise en valeur depuis 1982 qui intègre à la fois un chantier archéologique et des mesures de restauration. Le mobilier découvert sur le site est aujourd’hui exposé à l’intérieur du Centre d’Interprétation du Patrimoine, bâtiment contemporain construit dans l’enceinte du château en 2005. Mercredi de 14h à 17h. Samedi de 14h30 à 18h. Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Entrée libre.

Démonstration de taille de pierre

©ADVC