Démonstration de taille de pierre Château Saint-Aubin-du-Cormier

Démonstration de taille de pierre Château Saint-Aubin-du-Cormier dimanche 21 septembre 2025.

Démonstration de taille de pierre Dimanche 21 septembre, 10h00 Château Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Présentation de l’entreprise Lefèvre Centre Ouest, spécialisée dans la restauration du patrimoine : rencontre avec maçons et tailleurs de pierre, à l’oeuvre actuellement sur le château et démonstration de taille de pierre.

Château 4 Rue des Petites Gaches, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier, France Saint-Aubin-du-Cormier 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne Après avoir subi de nombreux assauts durant la lutte entre les ducs de Bretagne et le roi de France, le château fut rasé par Charles VIII. Il n’en reste qu’une partie du donjon. Le duc Jean V y avait fait exécuter de grands travaux pour augmenter les fortifications, qui furent complétées par François II. Le château possédait dix tours en plus du donjon. Les murs d’enceinte avaient cinq mètres d’épaisseur.

Présentation de l’entreprise Lefèvre Centre Ouest, spécialisée dans la restauration du patrimoine : rencontre avec maçons et tailleurs de pierre, à l’oeuvre actuellement sur le château et de taille…

@LefèvreCentreOuest