Démonstration de taille de pierre Chissey-sur-Loue

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Démonstration de taille de pierre par Sébastien Negrello, tailleur de pierre à Sampans (39). De la pierre brute à la création ou la copie d’un motif pour une restauration de monument historique, les gestes ancestraux d’un artisan/artiste au travail devant vous. Porche de l’église ou Salle des Fêtes de Chissey-sur-Loue. .
Eglise Saint-Christophe Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté macchioni.films@gmail.com
