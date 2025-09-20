Démonstration de taille de pierre Église Notre-Dame Semur-en-Auxois

Démonstration de taille de pierre Église Notre-Dame Semur-en-Auxois samedi 20 septembre 2025.

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Dominant le paysage Semurois, l’église Notre Dame s’inscrit dans la lignée des édifices remarquables de l’architecture gothique en Bourgogne. Une nouvelle campagne de travaux de restauration a démarré avec la mise en place des échafaudages pour la restauration de la flèche.

Trois artisans de l’entreprise Pateu et Robert, chargée de la restauration de la flèche pour la partie maçonnerie et taille de pierre, seront présents pour faire des démonstrations de taille de pierre, expliquer leur métier et partager leur savoir-faire.

© Ville de Semur-en-Auxois, service patrimoine