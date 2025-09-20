Démonstration de taille de pierre Église Saint-Christophe Chissey-sur-Loue

Démonstration de taille de pierre Samedi 20 septembre, 10h00, 13h00 Église Saint-Christophe Jura

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Sébastien Negrello, tailleur de pierre à Sampans, vous propose une démonstration de son travail. De la pierre brute à la création ou la copie d’un motif pour une restauration de monument historique, découvrez les gestes ancestraux d’un artisan-artiste au travail devant vous. L’animation se déroulera sous le porche de l’église ou à la salle des fêtes de Chissey-sur-Loue (suivant les conditions météo).

Église Saint-Christophe Rue de l’Église, 39380 Chissey-sur-Loue Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 42 81 50 32 https://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/ Cet édifice classé au titre des Monuments historiques depuis 1843 (premier édifice classé dans le Jura) comporte des parties des Xe, XIIe et XIIIe siècles. Il est surtout connu pour sa corniche de 65 modillons appelés « babouins ».

