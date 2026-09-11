Démonstration de taille de pierre, Musée national et domaine du château de Pau, Pau

Informations pratiques

Démonstration de taille de pierre 19 et 20 septembre Musée national et domaine du château de Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cour du château

Parce qu’il est probablement menacé de disparition, notre « petit patrimoine » suscite aujourd’hui un regain d’intérêt. Parmi ces éléments discrets et précieux figurent certaines formes géométriques travaillées dans la pierre, d’une grande rareté et d’une beauté mystérieuse : les octaèdres étoilés.

Qui étaient les artistes qui les ont taillés ? Sans doute des sculpteurs anonymes, mais certainement aussi des compagnons pour qui la transmission d’un savoir-faire était une valeur essentielle.

Ils ont laissé le souvenir de leurs travaux par leur qualité décorative incontestable, mais aussi par la part de magie qui s’en dégage. L’ésotérisme n’est pas loin du mystère entourant cette forme sortie de la matière : certains attribuent même à l’octaèdre la capacité d’éloigner le mauvais sort et les maléfices.

Musée national et domaine du château de Pau Rue du Château, 64000 Pau, France Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559823800 https://chateau-pau.fr Le domaine national de Pau comprend la majeure partie du domaine des vicomtes de Béarn, devenus par la suite rois de Navarre, puis rois de France. Il comprend actuellement trois parties : le château et les jardins qui l’entourent, la Basse Plante et le parc. A l’origine, c’était un poste fortifié entouré de palissades, construit probablement par les vicomtes de Béarn en 1117. Par la suite, furent édifiés la tour Mazères, puis le premier donjon et la tour Montauser. A la fin du XIIe siècle, le château devint la propriété des comtes de Foix ; transformation du château vers 1370 par Gaston Phoebus : construction de la grande tour de briques, de la tour du Moulin. Pau devient la capitale du Béarn en 1364. Nombreuses et importantes transformations de 1462 à 1472. Au XVIe siècle, transformation du château dans le goût de la Renaissance. En très mauvais état à la Révolution, il servit de caserne. Sous la Restauration, des travaux d’urgence furent exécutés par l’architecte Latapie. Louis-Philippe entreprit une restauration plus complète en 1838 avec les architectes Lefranc et Abbadie qui modifièrent la façade sud, et la façade ouest par la construction d’une nouvelle tour. Napoléon III poursuivit les travaux avec différents architectes : péristyle, tour Napoléon III et corps de logis qui l’entoure. Les jardins, aménagés pour l’essentiel au XVIe siècle furent amputés à la Révolution. À la Restauration, la Basse Plante et le Grand Parc furent restitués à Louis XVIII par une société de citoyens qui les avaient acquis.

Cour du château

©Taille_pierre_Chateau_de_Pau_JF.Lairez