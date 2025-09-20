Démonstration de taille de pierre Parvis de la cathédrale Saint-Pierre Vannes

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez rencontrer les compagnons tailleurs de pierre de l’entreprise Lefèvre Centre Ouest, actuellement à l’oeuvre à la restauration de la cathédrale : présentation de l’entreprise, démonstration de taille de pierre.

Parvis de la cathédrale Saint-Pierre 22 Rue des Chanoines, 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne

