DÉMONSTRATION DE TAILLE DE SILEX ET D’ALLUMAGE DU FEU Aurignac

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne
Début : 2025-10-23 16:00:00
fin : 2025-10-30
Le musée vous offre la possibilité de découvrir cet art de la nuit des temps. Passionnant !
Découvrez les techniques de taille du silex et d’allumage du feu utilisées par nos ancêtres.
Tout public .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
English :
The museum offers you the chance to discover this art from the dawn of time. A fascinating experience!
German :
Das Museum bietet Ihnen die Möglichkeit, diese Kunst aus grauer Vorzeit zu entdecken. Spannend!
Italiano :
Il museo offre la possibilità di scoprire questa forma d’arte dalla notte dei tempi. Un’esperienza affascinante!
Espanol :
El museo le brinda la oportunidad de descubrir esta forma de arte desde los albores de los tiempos. Una experiencia fascinante
