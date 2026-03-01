Démonstration de taille d’olivier Le Moulin des Costes Pélissanne

Démonstration de taille d’olivier

Mardi 10 mars 2026 à partir de 13h45. Le Moulin des Costes 445 Chemin De Saint-Pierre Pélissanne Bouches-du-Rhône

C’est la saison de la taille !

Les Oléiculteurs pélissannais et le Moulin des Costes vous proposent de vous perfectionner à la technique de taille de la taille rapide. Un savoir-faire qui permet d’améliorer les rendements de vos arbres.Professionnels

N’oubliez pas d’apporter votre matériel pour le chantier. .

Le Moulin des Costes 445 Chemin De Saint-Pierre Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 00 info@moulindescostes.com

English :

It’s the season to prune olive trees !

Les Oléiculteurs pélissannais and the Moulin des Costes offer you to introduce you or perfect the way you prune olive trees.

L’événement Démonstration de taille d’olivier Pélissanne a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Massif des Costes