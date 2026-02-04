Démonstration de taille et entretien de haies champêtres et arbres (72), Mairie de Vaas, Vaas (72), Vaas
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-05T14:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-05T14:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00
Plusieurs rendez-vous en Sarthe
- Mercredi 4 février 2026 à 14 h à Rouillon
- Vendredi 6 février 2026 à 14 h à Marolles-les-Braults
- Mercredi 11 février 2026 à 14 h à La Guierche
- Mardi 17 février 2026 à 14 h à Saint-Christophe-du-Jambet
- Mercredi 18 février 2026 à 14 h à Parcé-sur-Sarthe
- Jeudi 19 février 2026 à 14 h à Le Luart
- Jeudi 26 février 2026 à 14 h à Fatines
- Vendredi 27 février 2026 à 14 h à Souligné Flacé
- Mardi 3 mars 2026 à 14 h à Coudrecieux
- Jeudi 5 mars 2026 à 14 h à Vaas
Contacts
Romain ASSIRATI, Claire FAIVET et Aurélien CAHOREAU, Chambre d’agriculture Pays de la Loire – Tél. 02 43 29 24 00
Pierre-Louis CHEVREAU et Anaïs SCHMITT, Conseil Départemental de la Sarthe – Tél. 02 44 02 40 43
Mairie de Vaas, Vaas (72) Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire
Participez à des séances gratuites d’initiation pour former des végétaux répondant à vos attentes.