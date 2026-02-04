Démonstration de taille et entretien de haies champêtres et arbres (72), Marie, Parcé-sur-Sarthe (72), Parcé-sur-Sarthe

Démonstration de taille et entretien de haies champêtres et arbres (72) Mercredi 18 février, 14h00 Marie, Parcé-sur-Sarthe (72) Sarthe

Sur inscription.

Plusieurs rendez-vous en Sarthe

Mercredi 4 février 2026 à 14 h à Rouillon

Vendredi 6 février 2026 à 14 h à Marolles-les-Braults

Mercredi 11 février 2026 à 14 h à La Guierche

Mardi 17 février 2026 à 14 h à Saint-Christophe-du-Jambet

Mercredi 18 février 2026 à 14 h à Parcé-sur-Sarthe

Jeudi 19 février 2026 à 14 h à Le Luart

Jeudi 26 février 2026 à 14 h à Fatines

Vendredi 27 février 2026 à 14 h à Souligné Flacé

Mardi 3 mars 2026 à 14 h à Coudrecieux

Jeudi 5 mars 2026 à 14 h à Vaas

Contacts

Romain ASSIRATI, Claire FAIVET et Aurélien CAHOREAU, Chambre d’agriculture Pays de la Loire – Tél. 02 43 29 24 00

Pierre-Louis CHEVREAU et Anaïs SCHMITT, Conseil Départemental de la Sarthe – Tél. 02 44 02 40 43

Marie, Parcé-sur-Sarthe (72) Parcé sur Sarthe (72) Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire

Participez à des séances gratuites d’initiation pour former des végétaux répondant à vos attentes.