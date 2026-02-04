Démonstration de taille et entretien de haies champêtres et arbres (72), Marie, Parcé-sur-Sarthe (72), Parcé-sur-Sarthe
Démonstration de taille et entretien de haies champêtres et arbres (72) Mercredi 18 février, 14h00 Marie, Parcé-sur-Sarthe (72) Sarthe
Sur inscription.
Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00
Plusieurs rendez-vous en Sarthe
- Mercredi 4 février 2026 à 14 h à Rouillon
- Vendredi 6 février 2026 à 14 h à Marolles-les-Braults
- Mercredi 11 février 2026 à 14 h à La Guierche
- Mardi 17 février 2026 à 14 h à Saint-Christophe-du-Jambet
- Mercredi 18 février 2026 à 14 h à Parcé-sur-Sarthe
- Jeudi 19 février 2026 à 14 h à Le Luart
- Jeudi 26 février 2026 à 14 h à Fatines
- Vendredi 27 février 2026 à 14 h à Souligné Flacé
- Mardi 3 mars 2026 à 14 h à Coudrecieux
- Jeudi 5 mars 2026 à 14 h à Vaas
Contacts
Romain ASSIRATI, Claire FAIVET et Aurélien CAHOREAU, Chambre d’agriculture Pays de la Loire – Tél. 02 43 29 24 00
Pierre-Louis CHEVREAU et Anaïs SCHMITT, Conseil Départemental de la Sarthe – Tél. 02 44 02 40 43
Participez à des séances gratuites d’initiation pour former des végétaux répondant à vos attentes.