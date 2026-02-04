Démonstration de taille et entretien de haies champêtres et arbres (72), Place de l’église, Le Luart (72), Le Luart

Démonstration de taille et entretien de haies champêtres et arbres (72) Jeudi 19 février, 14h00 Place de l’église, Le Luart (72) Sarthe

Sur inscription.

Plusieurs rendez-vous en Sarthe

Mercredi 4 février 2026 à 14 h à Rouillon

Vendredi 6 février 2026 à 14 h à Marolles-les-Braults

Mercredi 11 février 2026 à 14 h à La Guierche

Mardi 17 février 2026 à 14 h à Saint-Christophe-du-Jambet

Mercredi 18 février 2026 à 14 h à Parcé-sur-Sarthe

Jeudi 19 février 2026 à 14 h à Le Luart

Jeudi 26 février 2026 à 14 h à Fatines

Vendredi 27 février 2026 à 14 h à Souligné Flacé

Mardi 3 mars 2026 à 14 h à Coudrecieux

Jeudi 5 mars 2026 à 14 h à Vaas

Contacts

Romain ASSIRATI, Claire FAIVET et Aurélien CAHOREAU, Chambre d’agriculture Pays de la Loire – Tél. 02 43 29 24 00

Pierre-Louis CHEVREAU et Anaïs SCHMITT, Conseil Départemental de la Sarthe – Tél. 02 44 02 40 43

Participez à des séances gratuites d’initiation pour former des végétaux répondant à vos attentes.