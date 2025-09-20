Démonstration de tapisserie Château musées Blois

Démonstration de tapisserie Château musées Blois samedi 20 septembre 2025.

Démonstration de tapisserie 20 et 21 septembre Château musées Loir-et-Cher

Tarifs préférentiels: adultes 7,50 €, enfants (6-17ans) gratuit (Pass Blois Culture Gratuit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Tiphaine Audouin, artiste Licière, créatrice de tapisserie

contemporaine, formée à la manufacture des Gobelins. proposera une démonstration de tissage sur cadre à tisser de haute lice, avec une présentation des outils de tissage, des écheveaux de laine et des pigments naturels.

Elle partageara avec les visiteurs son expertise et son savoir-faire remarquable témoignant d’un patrimoine vivant.

Château musées 6 Place du Château, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 33254903333 https://www.chateaudeblois.fr La ville de Blois est située aux portes du Val de Loire, à moins de 2 heures au sud de Paris. Le Château royal de Blois constitue l’introduction idéale à la visite des châteaux de la Loire, accessibles à moins de 30 minutes (Chambord, Cheverny, Chaumont sur Loire, Amboise, Chenonceau, etc.) Comment venir à Blois ? En voiture Depuis Paris : 180 km (2 h) autoroute A10 : Paris–Bordeaux, sortie Blois, route nationale RN 152 : Paris–Orléans–Blois ; depuis Nantes : 285 km (3 h) ; depuis Lille : 400 km (4 h) ; depuis Lyon : 450 km (4 h 30) ; depuis Bordeaux : 400 km (4 h). En train À 1 h 30 de Paris (gare d’Austerlitz) : ligne Paris–Tours et Paris–Nantes. Vous pouvez préparer votre venue en train avec : SNCF Connect et le site des trains express régionaux (TER). Découvrez la carte touristique SNCF. Pour vous rendre au château depuis la gare Blois-Chambord : à pied : 8 minutes ; en bus : arrêt au pied du Château – renseignements avec le site web Azalys ; en taxi : st […]

Tiphaine Audouin, artiste Licière, créatrice de tapisserie

(c) Tiphaine Audoin