Démonstration de techniques de dentelle et de broderie le petit marzac, route de la madeleine Tursac
Démonstration de techniques de dentelle et de broderie le petit marzac, route de la madeleine Tursac jeudi 14 mai 2026.
Tursac
Démonstration de techniques de dentelle et de broderie
le petit marzac, route de la madeleine Village troglodytique de la Madeleine Tursac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
10h-18h. Démonstrations de dentelles aux fuseaux, broderie, jours d’angles; frivolité. Inclus dans le billet d’entrée. 5,20€ à 10€
Démonstrations
– Dentelles aux fuseaux
– Broderie
– Jours d’angles
– Frivolité
Venez partager ce moment de convivialité et de transmission .
le petit marzac, route de la madeleine Village troglodytique de la Madeleine Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 36 88 lamadeleinegrandsite@gmail.com
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English : Démonstration de techniques de dentelle et de broderie
10am-6pm. Demonstrations of bobbin lace, embroidery, jours d’angles; frivolity. Included in admission. 5.20? to 10?
L’événement Démonstration de techniques de dentelle et de broderie Tursac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère