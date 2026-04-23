Démonstration de techniques de dentelle et de broderie le petit marzac, route de la madeleine Tursac

Tursac

Démonstration de techniques de dentelle et de broderie

le petit marzac, route de la madeleine Village troglodytique de la Madeleine Tursac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

10h-18h. Démonstrations de dentelles aux fuseaux, broderie, jours d’angles; frivolité. Inclus dans le billet d’entrée. 5,20€ à 10€

Démonstrations

– Dentelles aux fuseaux

– Broderie

– Jours d’angles

– Frivolité

Venez partager ce moment de convivialité et de transmission .

le petit marzac, route de la madeleine Village troglodytique de la Madeleine Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 36 88 lamadeleinegrandsite@gmail.com

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English : Démonstration de techniques de dentelle et de broderie

10am-6pm. Demonstrations of bobbin lace, embroidery, jours d’angles; frivolity. Included in admission. 5.20? to 10?

L’événement Démonstration de techniques de dentelle et de broderie Tursac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère