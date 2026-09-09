Démonstration de teinture naturelle avec des plantes médiévales, Manoir de Koad Kenan, Grouaneg

Informations pratiques

Démonstration de teinture naturelle avec des plantes médiévales 19 et 20 septembre Manoir de Koad Kenan Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sur le site du manoir de Coat Quenan, Emma Blondy paysanne-herboriste spécialisée dans les plantes médiévales propose une démonstration de teinture avec des plantes locales et historiques.

Une plongée dans l’histoire des couleurs, de leurs symboles, mais aussi dans celle de la paysannerie d’autres fois et de la magie des plantes.

Démonstration de 14h à 18h, sans réservation.

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Au même endroit :

– Conférence sur l’histoire du lieu par Marcel Castel, à 15h.

– Atelier enfant modelage d’argile, à 16h. Durée 1h / 6€. Réservation possible au 0676026589.

– Vente de crêpes et gâteaux au profit de l’association Koad Kenan – Archéologie et Patrimoine,

Manoir de Koad Kenan 160 Koad Kenan 29880 Plouguerneau Grouaneg 29880 Finistère Bretagne 0672477416 https://plouguerneau.net/les-moulins-de-coatquenan/ successivement Motte féodale, maison forte, manoir puis ferme.

Manoir 15ème, douves. Recherches archéologiques.

une démonstration de teinture avec des plantes locales et historiques

©Emma Blondy