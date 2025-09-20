Démonstration de teinture végétale par le pastel de la Serre Hôtel Reynes Albi

Démonstration de teinture végétale par le pastel de la Serre Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00 Hôtel Reynes Tarn

Gratuit. Sans réservation. Animations en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

À la découverte du Bleu de Pastel – Atelier Pastel de la Serre

Cour de l’Hôtel Reynès – Albi

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Atelier Pastel de la Serre, unique producteur de Pastel de Cocagne, vous invite à découvrir tous les secrets de fabrication du célèbre Bleu de Pastel, emblème du patrimoine textile du Sud-Ouest.

Une immersion fascinante dans un savoir-faire ancestral, au cœur d’un lieu d’exception.

️ Entrée libre – Animation dans la cour de l’Hôtel Reynès

Hôtel Reynes 14 rue Timbal 81000, Albi Albi 81000 Tarn Occitanie L’Hôtel Reynès, demeure d’un riche marchand pastellier est le symbole de cette réussite où le mariage de la pierre et de la brique est d’une rare élégance. Il est devenu aujourd’hui l’Espace de valorisation des Destinations Tarnaises et de la Randonnée.

Il fut construit par la famille de Roger Reynès, enrichi par le commerce du pastel.

Les bustes de François Ier et de son épouse Eléonore apportent une touche royale à son décor, ils sont visibles depuis la cour intérieure accessible toute l’année.

Il abrite depuis août 2017 le nouvel espace de valorisation des destinations tarnaises du Département : dédié à la valorisation de l’offre touristique, culturelle et naturelle des destinations tarnaises via des écrans d’image, table tactile numérique.

