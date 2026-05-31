Démonstration de torchis, Grange, Parfondeval

Démonstration de torchis 27 et 28 juin Grange Aisne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Préparation du torchis : argile, paille, foin et eau,

Pose de barettes horizontales entre potilles verticales,

Mouillage des surfaces recevant le torchis,

Pose du torchis à la main et avec truelle,

Lissage à la main.

Grange rue du Temple, 02360 Parfondeval Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France

Restauration d’un mur à pan de bois torchis démonstration