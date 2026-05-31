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Démonstration de torchis, Grange, Parfondeval

Démonstration de torchis, Grange, Parfondeval

Démonstration de torchis, Grange, Parfondeval samedi 27 juin 2026.

Lieu : Grange

Adresse : rue du Temple, 02360 Parfondeval

Ville : 02360 Parfondeval

Département : Aisne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit

Démonstration de torchis 27 et 28 juin Grange Aisne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Préparation du torchis : argile, paille, foin et eau,
Pose de barettes horizontales entre potilles verticales,
Mouillage des surfaces recevant le torchis,
Pose du torchis à la main et avec truelle,
Lissage à la main.

Grange rue du Temple, 02360 Parfondeval Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France
Restauration d’un mur à pan de bois torchis démonstration