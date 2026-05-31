Démonstration de torchis, Grange, Parfondeval
Démonstration de torchis, Grange, Parfondeval samedi 27 juin 2026.
Démonstration de torchis 27 et 28 juin Grange Aisne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Préparation du torchis : argile, paille, foin et eau,
Pose de barettes horizontales entre potilles verticales,
Mouillage des surfaces recevant le torchis,
Pose du torchis à la main et avec truelle,
Lissage à la main.
Grange rue du Temple, 02360 Parfondeval Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France
Restauration d’un mur à pan de bois torchis démonstration