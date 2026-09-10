Démonstration de tournage de poterie au Musée Archéologique du Pègue, Musée archéologique du Pègue, Le Pègue

Informations pratiques

Démonstration de tournage de poterie au Musée Archéologique du Pègue Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée archéologique du Pègue Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée archéologique du Pègue vous invite à une démonstration de tournage de poterie avec Sandrine Loison, de l’Atelier Douce Argile.

Une occasion de découvrir et de s’imprégner de gestes ancestraux qui ont accompagné notre quotidien au fil des siècles.

Cette animation s’adresse aux petits comme aux grands !

Musée archéologique du Pègue 2 Rue du Donjon, 26770 Le Pègue, France Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475536821 http://museedupegue.com Situé à 348m d’altitude, au pied de la montagne de la Lance (1340m), sur les premiers contreforts des Préalpes, le Pègue est un pittoresque petit village bâti sur le rocher autour de son château médiéval. Riche d’une histoire de plus de 6000 ans, il se niche au bas de l’oppidum protohistorique de la colline Saint Marcel.

Cet oppidum est classé monument historique depuis 1993. Il est l’un des trois sites majeurs de l’âge du Fer découverts au XXe siècle, avec la Heuneburg en Allemagne et Vix en Bourgogne. En voiture : Autoroute A7, sortie Bollène ou Montélimar. Parkings disponibles à proximité gratuits.

Le Musée archéologique du Pègue vous invite à une démonstration de tournage de poterie avec Sandrine Loison, de l’Atelier Douce Argile.

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