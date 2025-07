Démonstration de tournage potier Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit

Démonstration de tournage potier Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit mardi 15 juillet 2025.

Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit Drôme

Début : Mardi 2025-07-15 10:30:00

fin : 2025-08-19 12:30:00

2025-07-15

Venez découvrir le savoir-faire de nos potiers par l’atelier Douce Argile.

English :

Come and discover the know-how of our potters by the Douce Argile workshop.

German :

Entdecken Sie das Know-how unserer Töpfer durch das Atelier Douce Argile.

Italiano :

Venite a scoprire le abilità dei nostri ceramisti presso il laboratorio Douce Argile.

Espanol :

Venga a descubrir las habilidades de nuestros alfareros en el taller Douce Argile.

