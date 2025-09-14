Démonstration de tracteurs tondeuses cross Gaël

Démonstration de tracteurs tondeuses cross Gaël dimanche 14 septembre 2025.

Le Pont Briand Gaël Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

La 2ème édition de démonstration de tracteurs tondeuses cross rassemblera passionnés et curieux.

Les démonstrations de tracteurs tondeuses cross commenceront dès 10h.

D’autres animations sont au programme avec un petit train pour les enfants, …

Une buvette et de la restauration rapide seront présents sur place.

Entrée gratuite. .

Le Pont Briand Gaël 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 72 76 44

