Démonstration de tressage et visite des locaux La Manufacture de tressage tiers-lieu Bégrolles-en-Mauges

Démonstration de tressage et visite des locaux 20 et 21 septembre La Manufacture de tressage tiers-lieu Maine-et-Loire

chaque démonstration et visite est limitée à 25 personnes maximum pour le confort de tous

Venez découvrir l’art du tressage sur des métiers à tresser en bois automatique datant de 1830 à 1900

Démonstration suivie d’une visite commentée des locaux (ancienne usine SCF)

sur les crénaux horaires suivants :

le samedi : 10h30,11h30, 14h30, 15h30, 16h30

le dimanche : 14h , 15h, 16h, 17h

La Manufacture de tressage tiers-lieu 15 rue de la croix de pierre 49122 Bégrolles-en-Mauges Bégrolles-en-Mauges 49122 Andrezé Maine-et-Loire Pays de la Loire 0285459750 https://www.manufacture-de-tressage.fr/ la manufacture de tressage est un tiers-lieu ouvert depuis avril 2024 axé sur le tressage et le recyclage textile parking privé

Journées européennes du patrimoine 2025

SCFL