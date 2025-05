Démonstration de Valérie Bucher – Moulin à couleurs Malicorne-sur-Sarthe, 24 mai 2025 14:00, Malicorne-sur-Sarthe.

Démonstration de Valérie Bucher Moulin à couleurs 1, place Pierre Désautels Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 18:30:00

2025-05-24

Venez découvrir le travail de Valérie Bucher au Moulin de Malicorne !

Elle crée des bijoux élégants en pierres précieuses, alliant savoir-faire artisanal et créativité pour des pièces uniques et raffinées. .

Moulin à couleurs 1, place Pierre Désautels

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 18 07 66 collectif-metiers-d-art-malicorne@orange.fr

English :

Come and discover Valérie Bucher’s work at the Moulin de Malicorne!

German :

Entdecken Sie die Arbeit von Valérie Bucher in der Mühle von Malicorne!

Italiano :

Venite a scoprire l’opera di Valérie Bucher al Moulin de Malicorne!

Espanol :

Venga a descubrir la obra de Valérie Bucher en el Moulin de Malicorne

