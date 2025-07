Démonstration de verre filé au chalumeau Esprit Verre Atelier Esprit Verre Avrainville

Atelier Esprit Verre 56 Grande Rue Avrainville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 09:30:00

fin : 2025-08-10 11:30:00

2025-08-10

Venez découvrir la magie du verre en fusion !

Isabelle Petegnief, référencée aux métiers d’art du Grand Est, vous invite à assister à une démonstration de verre filé au chalumeau

Entrée libreTout public

Atelier Esprit Verre 56 Grande Rue Avrainville 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 20 63 70

English :

Discover the magic of molten glass!

Isabelle Petegnief, registered with the Grand Est crafts association, invites you to attend a demonstration of glass spun with a blowtorch

Free admission

German :

Erleben Sie die Magie von geschmolzenem Glas!

Isabelle Petegnief, die bei den Kunsthandwerken des Grand Est gelistet ist, lädt Sie zu einer Vorführung von mit dem Brenner gesponnenem Glas ein

Freier Eintritt

Italiano :

Venite a scoprire la magia del vetro fuso!

Isabelle Petegnief, membro iscritto all’associazione dei mestieri d’arte del Grand Est, vi invita ad assistere a una dimostrazione di vetro filato con la fiamma ossidrica

Ingresso libero

Espanol :

¡Venga a descubrir la magia del vidrio fundido!

Isabelle Petegnief, miembro inscrito de la asociación de artesanía Grand Est, le invita a asistir a una demostración de vidrio hilado con soplete

Entrada gratuita

