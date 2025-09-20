Démonstration de verre soufflé Atelier du Souffle de Vie Sainte-Geneviève

Démonstration de verre soufflé Atelier du Souffle de Vie Sainte-Geneviève samedi 20 septembre 2025.

Plus renseignements au 06 75 17 84 67

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T13:30:00+ – 2025-09-21T17:+

L’atelier de verre soufflé vous propose d’assister à la fabrication, en direct, d’objets en verre soufflé à la canne et sculptés.

L’espace offre aux visiteurs une belle expérience de découverte.

Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert 54700 Sainte-Genevieve Sainte-Geneviève 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est Après 10 ans à parcourir le monde, France, Suisse, USA, Canada, à se nourrir de verre soufflé et autres techniques, à lier de nouvelles amitiés autour de la même passion, l’Atelier Le Souffle de Vie pose ses valises sur la colline de Sainte-Geneviève, en Lorraine.

Depuis 2017, Lucie et Mathys insufflent vie et poésie dans chacune de leurs créations.

Chaque pièce, figée dans l’instant, s’accompagne d’un poème, évoquant légendes, mystères, symboles, histoires… Petite touche personnelle, émotionnelle, qui parfait l’objet dans son plus poétique univers, qui lui donne une âme tout simplement.

Journées européennes du patrimoine 2025

© C.Chevelt