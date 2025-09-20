Démonstration de vitrail et filage de verre Halle du verre – Musée du Verre Claret

Démonstration de vitrail et filage de verre 20 et 21 septembre Halle du verre – Musée du Verre Hérault

Entrée libre. Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Observez les démonstrations de vitrail et de filage de verre par nos artisans verriers du Sud de la France, et profitez de nos différentes expositions : « L’Histoire du verre dans le bassin méditerranéen » (exposition permanente), « Paolo Venini and his Furnace » (exposition temporaire).

Halle du verre – Musée du Verre 50 Avenue du Nouveau Monde 34270 Claret Claret 34270 Hérault Occitanie 04 67 59 06 39 https://grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/culture/halle-du-verre-2-2/ Centre de verre – Musée du verre est un lieu unique en France qui retrace l’histoire sur la découverte du verre autour de la Méditérannée dans l’exposition permanente. L’exposition temporaire « À fleur de verre » présente 8 artistes et créateurs verriers contemporains.

Cet atelier verrier situé au coeur du musée où le public peut contempler les démonstrations de filage de verre de la part d’un artiste verrier, et la boutique artisanale avec des produits uniques en font un lieu à ne pas manquer. Parkings, accès PMR.

© Christophe Colrat