Démonstration Debuyer Schweighouse-sur-Moder

Démonstration Debuyer Schweighouse-sur-Moder samedi 20 septembre 2025.

Démonstration Debuyer

5 rue de l’Ecorçage Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Nous avons le plaisir de vous inviter à une journée exceptionnelle de démonstration culinaire en compagnie du Chef Philippe Laruelle, Maître Cuisinier de France et démonstrateur pour la marque de Buyer.

Nous avons le plaisir de vous inviter à une journée exceptionnelle de démonstration culinaire en compagnie du Chef Philippe Laruelle, Maître Cuisinier de France et démonstrateur pour la marque de Buyer.

Venez découvrir, déguster, échanger avec un grand chef et profiter de conseils professionnels pour sublimer vos préparations maison ! 0 .

5 rue de l’Ecorçage Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 26 80 contact@a-a-e.fr

English :

We are pleased to invite you to an exceptional day of culinary demonstrations with Chef Philippe Laruelle, Maître Cuisinier de France and demonstrator for the de Buyer brand.

German :

Wir freuen uns, Sie zu einem außergewöhnlichen Tag mit kulinarischen Vorführungen in Begleitung von Chefkoch Philippe Laruelle, Maître Cuisinier de France und Vorführer für die Marke de Buyer, einladen zu können.

Italiano :

Siamo lieti di invitarvi a una giornata eccezionale di dimostrazioni culinarie in compagnia dello chef Philippe Laruelle, Maître Cuisinier de France e dimostratore del marchio de Buyer.

Espanol :

Tenemos el placer de invitarle a una jornada excepcional de demostraciones culinarias en compañía del Chef Philippe Laruelle, Maître Cuisinier de France y demostrador de la marca de Buyer.

L’événement Démonstration Debuyer Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau