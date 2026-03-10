Démonstration d’échecs partie simultanée

Jardin Public esplanade du kiosque Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Un spectacle inédit! L’Association Montélimar Échecs invite LE Grand Maître International d’échecs, Yannick Gozzoli, Champion de France 2023, 2560 points Elo au classement mondial GMI depuis 2012., pour défier 100 joueurs en partie simultanée.

.

Jardin Public esplanade du kiosque Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 51 60 60 communication@montelimar-echecs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A never-before-seen show! The Montélimar Chess Association invites THE International Chess Grandmaster, Yannick Gozzoli, 2023 French Champion, 2560 Elo points in the GMI World Ranking since 2012, to challenge 100 players to a simultaneous game.

L’événement Démonstration d’échecs partie simultanée Montélimar a été mis à jour le 2026-03-10 par Montélimar Tourisme Agglomération