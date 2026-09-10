Démonstration : découverte de la demi-rose de l’église Notre-Dame-des-Victoires, Halle aux poissons, Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Démonstration : découverte de la demi-rose de l’église Notre-Dame-des-Victoires 19 et 20 septembre Halle aux poissons Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ne manquez pas une présentation exceptionnelle : samedi 19 septembre, plusieurs modules de la demi-rose destinée à la façade occidentale de l’église Notre-Dame-des-Victoires seront exposés place de la Halle aux Poissons, côté Touques.

C’est une occasion unique de découvrir de près cet ouvrage avant sa mise en place, quelques jours plus tard, derrière les échafaudages, invisible au public une fois installée.

Symbole fort de la restauration du clos couvert de l’église, cette demi-rose dominera bientôt le paysage trouvillais, mise en valeur la nuit par un rétroéclairage.

Une petite exposition retracera l’histoire de l’ancienne demi-rose, disparue à la fin du XXe siècle, ainsi que les études qui ont permis sa reconstitution. L’entreprise MH, en charge de la restauration, sera présente et pourrait proposer une démonstration de taille de pierre.

Halle aux poissons 152 boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ne manquez pas une présentation exceptionnelle : samedi 19 septembre, plusieurs modules de la demi-rose destinée à la façade occidentale de seront…

©MairieTrouvillesurMer