Démonstration : découverte de l’atelier d’un artisan tapissier Atelier Décor & Siège Cherbourg-en-Cotentin vendredi 19 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Papotage chez l’artisan Tapissier

Décor et Siège ouvre ses portes au papotage.

Pour échanger, se renseigner, poser des questions autour des meubles ou des tissus, Laurent Eugénie artisan d’art vous acueille avec grand plaisir dans son atelier.

Atelier Décor & Siège 8 rue de l’union, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 06 51 14 19 54 https://decoretsiege.fr L’atelier Décor & Siège à pris place en l’ancienne et historique librairie Champ Libre depuis octobre 2022.

On y fait revivre des sièges d’époque ou de style contemporain. On y propose des éléments de décoration sur mesure tels que rideaux, coussins, ainsi que le cannage du mobilier. On y trouve les tissus de grandes Maisons d’édition.

