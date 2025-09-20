Démonstration découverte de l’Orangerie, rénovée en 2024/2025 Terres-de-Caux
Démonstration découverte de l’Orangerie, rénovée en 2024/2025 Terres-de-Caux samedi 20 septembre 2025.
Démonstration découverte de l’Orangerie, rénovée en 2024/2025
Lieu-dit Manoir de Vertot Terres-de-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Entièrement restaurée en 2024-2025, l’orangerie du manoir ouvre à nouveau ses portes et dévoile toute la beauté de son architecture. Ce lieu d’élégance, retrouve aujourd’hui sa splendeur d’origine. À l’occasion de cette visite, le public pourra non seulement admirer les détails restaurés de ce bâtiment remarquable, mais aussi participer à des ateliers spécialement organisés dans cet espace. Une invitation à redécouvrir l’orangerie comme lieu de vie, de culture et de transmission. .
Lieu-dit Manoir de Vertot Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie
English : Démonstration découverte de l’Orangerie, rénovée en 2024/2025
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Démonstration découverte de l’Orangerie, rénovée en 2024/2025 Terres-de-Caux a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme