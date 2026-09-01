Démonstration Des métiers et des œuvres – Journées européennes du patrimoine Louviers
samedi 19 septembre 2026 · Louviers
Informations pratiques
Louviers
Démonstration Des métiers et des œuvres – Journées européennes du patrimoine
Musée de Louviers, Place Ernest Thorel Louviers Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:20:00
Date(s) :
2026-09-19
Des métiers / Des œuvres est un projet mené en partenariat avec une classe de BP coiffure et de BP fleuriste du CFAie de Val-de-Reuil, dont l’objectif final est la réalisation d’une création artistique (coiffure ou composition florale), inspirée d’une œuvre issue des collections musée. Ainsi, certaines de ces créations seront présentées aux visiteurs le temps du week-end. .
Musée de Louviers, Place Ernest Thorel Louviers 27400 Eure Normandie +33 2 32 09 58 55
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English : Démonstration Des métiers et des œuvres – Journées européennes du patrimoine
L’événement Démonstration Des métiers et des œuvres – Journées européennes du patrimoine Louviers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Seine Eure
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