Démonstration des techniques d’aquarelle avec l’artiste Alain Parraud – Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol 25 juin 2025 15:00

Bouches-du-Rhône

Démonstration des techniques d’aquarelle avec l’artiste Alain Parraud Mercredi 25 juin 2025 de 15h à 17h30. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-25 15:00:00

fin : 2025-06-25 17:30:00

Date(s) :

2025-06-25

Démonstration des techniques de l’aquarelle avec l’artiste Alain Parraud.

Je suis tombé dans la peinture et le dessin depuis tout petit.

Pour progresser, il faut travailler, il faut répéter ses gammes, mais surtout il faut se faire plaisir.

Ma démarche de donner des informations sur la technique et de l’aquarelle dans des médiathèques autour de chez moi, est un moyen très personnel pour que l’aquarelle soit pratiquée par un plus grand nombre.

L’aquarelle est plus qu’un art, c’est un moyen de se couper de la routine et des soucis.

Avec le temps, la vision de l’aquarelliste perçoit les choses dans la nature autrement.

L’aquarelliste apprécie le beau qui ressort par la lumière. .

Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol

Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr

English :

Demonstration of watercolor techniques with artist Alain Parraud.

German :

Demonstration der Aquarelltechniken mit dem Künstler Alain Parraud.

Italiano :

Dimostrazione di tecniche di acquerello con l’artista Alain Parraud.

Espanol :

Demostración de técnicas de acuarela con el artista Alain Parraud.

L’événement Démonstration des techniques d’aquarelle avec l’artiste Alain Parraud Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence