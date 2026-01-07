Démonstration des techniques et savoir-faire de l’antiquité Alise-Sainte-Reine

Démonstration des techniques et savoir-faire de l’antiquité

Démonstration des techniques et savoir-faire de l’Antiquité

Comment Gaulois et Romains ont-ils fabriqué les objets exposés aujourd’hui dans les vitrines du musée ? Un médiateur culturel vous présente les matières premières utilisées par les artisans de l’Antiquité et vous explique les techniques employées pour travailler l’os, le métal, la terre ou encore les fibres textiles.

Inclus dans le billet d’entrée. .

