Démonstration d’escrime historique Le Village Suze-la-Rousse

Démonstration d’escrime historique

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

En compagnie de Gilles Martinez et de l’Académie AMHE, venez découvrir comment les spécialistes et historiens arrivent à retrouver les gestes du passé. Mêlant démonstration et participation cette animation s’adresse à tous.

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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 44 leschateaux@ladrome.fr

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English : Démonstration d’escrime historique

In the company of Gilles Martinez and the AMHE Academy, come and discover how specialists and historians manage to rediscover the gestures of the past. Combining demonstration and participation, this event is open to all.

L’événement Démonstration d’escrime historique Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence